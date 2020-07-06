ترامب: بايدن الفاسد لا يريد فتح المدارس في الخريف

نادى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بضرورة فتح المدارس في الخريف، بينما يجد حكام الولايات صعوبة في احتواء زيادة مضطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد وتعدل ولايات عن محاولات استئناف الأنشطة وتوقفها.

واشنطن - سبوتنيك . وقال ترامب على تويتر "لا بد أن تفتح المدارس في الخريف". ولم يتضح بعد الإجراءات التي يدرسها ترامب لإجبار المدارس على الفتح.

وتخضع المدارس إلى حد بعيد للاختصاص القضائي لحكومات الولايات والمدن، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف ترامب: "جون بايدن، الفاسد، لا يريد فتح المدارس في الخريف، لأسباب سياسية وليس لأسباب صحية"، مضيفا: "يعتقدون أن ذلك سيكون مفيدا لهم في نوفمبر، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ينافسه فيها نائب الرئيس الأسبق جو بايدن.

وأصبح بايدن هو المرشح الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يطمع الرئيس الأمريكي، الجمهوري، في الفوز بها والحصول على فترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات.

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وجو بايدن نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.

Corrupt Joe Biden and the Democrats don’t want to open schools in the Fall for political reasons, not for health reasons! They think it will help them in November. Wrong, the people get it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه أظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".