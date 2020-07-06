زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب أندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي) قبالة سواحل جزيرة جاوة الأندونيسية.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال القوي ضرب على عمق أكثر من 500 كيلومتر (300 ميل) ، مضيفة أنه "هناك احتمال ضئيل للإصابات والأضرار".

يتبع...