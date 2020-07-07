رئيس البرازيل يكشف عن حالته الصحية بعد شكوك إصابته بكورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الاثنين، إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام المحلية عن أنه يعاني أعراض مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي، إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وجاء في بيان مكتب الرئاسة، إن الرئيس في منزله "بصحة جيدة".

ويذكر أن بولسونارو حضر بعض الأحداث وخالط بشكل وثيق سفير الولايات المتحدة في البرازيل خلال احتفالات الرابع من يوليو/تموز.

وكتبت السفارة الأمريكية في البرازيل على تويتر، إن السفير تود تشابمان تناول الغداء، في الرابع من يوليو، مع بولسونارو وخمسة وزراء وإدواردو نجل الرئيس.

وقالت السفارة، إن السفير لم تظهر عليه أي أعراض لكنه سيخضع للاختبار و"يتخذ الإجراءات الاحترازية".

وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا من الفيروس في العالم إذ سجلت ما يصل إلى 1.6 مليون إصابة مؤكدة و65 ألف حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين.