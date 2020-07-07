إعلام: مقتل مسؤول بالشرطة الأفغانية بتفجير انتحاري شرقي أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل مسؤول بالشرطة الأفغانية واثنين من حراسه، وذلك بعد تفجير انتحاري بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية، عن عطاء الله خوغياني، الناطق باسم حاكم الولاية، أن "مفجرا انتحاريا يقود دراجة بخارية مفخخة استهدف قائدا بالشرطة المحلية بحي خيوا، متسببا في مقتله واثنين من حراسه".

#Nangarhar: Local Commander Killed in Car Bomb

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ولم تنشر وسائل الإعلام الأفغانية بشأن تبني أي جهة للمسؤولية عن الهجوم.