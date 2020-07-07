مسؤولة تشيلية تنجو ببراعة من محاولة اغتيال... فيديو

وتظهر في الفيديو السيدة وهي تغادر منزلها وتستعد لركوب سيارتها، قبل أن تقف سيارة فجأة ويهبط منها رجل مسلح.

🚨WARNING Graphic Content🚨 جمهورية تشيلي , محاولة لإغتيال نائب قسم التحقيقات الجنائية بعد خروجها من منزلها pic.twitter.com/4QBF51XIB7 — Vintage (@MrAbzMan) July 6, 2020

وفي رد فعل سريع للغاية منها، أخرجت السيدة سلاحها الناري وأطلقت النار على المهاجم الذي سقط أرضا قبل أن يهرول هاربا إلى السيارة.

وحدث تبادل لإطلاق النار، أسفر عن هرب المعتدين ونجاة السيدة بسبب رد فعلها السريع وإجادتها لاستخدام الأسلحة النارية.