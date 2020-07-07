نائب الرئيس الإيراني: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين والهند وروسيا مهمة جدا

قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إن التنمية الاقتصادية لجميع الدول مرتبطة اليوم بشكل ملموس بالسياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية.

وأكد ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتطوير وجذب الاستثمارات، وكذلك الحفاظ على وحدات الإنتاج التي تصدر منتجاتها إلى دول أخرى، خاصة الدول المجاورة التي لدينا معها روابط سياسية وأمنية واقتصادية، وفقا لوكالة إرنا.

وفي اجتماع للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أضاف جهانغيري أن "80 بالمئة من صادرات إيران إلى دول الجوار وبعض الدول الكبرى.

تابع "بالإضافة إلى جيراننا، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع الصين والهند وروسيا مهمة جدا، ولدينا علاقات مهمة واستراتيجية مع هذه البلدان".

وفي إشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا في مختلف المجالات، قال جهانغيري: بالإضافة إلى القوة العسكرية التي كانت رادعة للعدو، فإن استخدام قدرات أخرى مثل تجارة الترانزيت بشكل جيد، سوف تجعل إيران يلعب دورا فعالا في ردع إجراءات العدو.

وأكد جهانغيري أن البلاد لديها إمكانات هائلة وقال "في ذروة استراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية، تم تصدير 134 مليون طن من السلع بقيمة 41 مليار دولار من البلاد العام الماضي، وتم استيراد 35 مليون طن من السلع بقيمة 43.7 مليار دولار، وبلغ الوزن الإجمالي للصادرات والواردات حوالي 170 مليون طن، ومن حيث القيمة بدون النفط حوالي 85 مليار دولار، مما يعني أن حجم التجارة الخارجية بالنفط والخدمات تجاوز 100 مليار دولار، وارتفع هذا الرقم إلى 200 مليار دولار في السنوات السابقة".