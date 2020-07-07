زلزال يضرب الحدود الإيرانية العراقية

أعلنت إيران عن تسجيل زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الثلاثاء منطقة في غرب إيران متاخمة للحدود العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، ضرب الزلزال قضاء قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غربي البلاد.

وقالت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، إن مركز الزلزال كان على مسافة 19 كم من مدينة قصر شيرين وعلى عمق 9 كم من سطح الأرض.

وأشارت إلى أن الزلازال وقع في الساعة الواحدة و22 دقيقة بعد ظهر اليوم (+ 4.5 تغ).

وقال مراد علي تاتار قائمقام قصر شيرين: "فور وقوع الزلزال، قامت عدة فرق بجولات ميدانية في المنطقة لمتابعة وضع القرى، ولحسن الحظ لم يبلغ لحد الآن عن وقوع إصابات أو خسائر مالية".