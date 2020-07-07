إيران تكشف عن "سلاح سعودي" موجه ضد قطر وتصفه بـ"القرار الخاطئ"

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، عن رفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين إيران وقطر.

وقال قاليباف، خلال لقاء مع السفير القطري في طهران محمد بن حمد الهاجري، إنه "يجب رفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين ايران وقطر"، حسب وكالة "إسنا" الإيراينة.

واعتبر قالیباف، مستوی التعاون السیاسي بین إیران وقطر مناسبا وقال: "مما لا شك فیه أن سلاح العقوبات السعودیة علی قطر هو قرار خاطئ وقد انتهجت الولایات المتحدة هذا السلوك الأحادي ضد بعض الشعوب"، مؤكدا أنه "من المتوقع أن تولي الدولتان مزیدا من الاهتمام للفرص والتعاون الاقتصادي المشترك".

وفي إشارة إلی أمن المنطقة، قال رئيس البرلمان الإيراني: "لا شك أن أمن منطقة الخلیج الفارسي سیتحقق من خلال التعاون الجماعی لدول الجوار"، واصفا تدخل الولایات المتحدة في المنطقة بأنه تهدید خطیر لأمن الخلیج.

بدوره، هنأ محمد بن حمد الهاجري، قالیباف بانتخابه رئیسا للبرلمان الإیراني، معربا عن ارتیاحه لبدء الدورة الجدیدة لمجلس الشوری الإسلامي فی إیران، کما شدد علی أهمیة استمرار العلاقات البرلمانیة بین البلدین، ووصف العلاقات التي تجمع بین البلدین بأنها مهمة في جمیع المجالات.