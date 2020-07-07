أمريكا تعمل على سحب التأشيرات الدراسية من الطلاب الأجانب

أعلنت السلطات الأمريكية سحب جميع التأشيرات الدراسية للفصل الدراسي القادم (الخريف) في حال قررت الأنظمة التعليمية في الجامعات اتباع نظام الدراسة عن بعد عن طريق شبكة الانترنت.

وستعمل وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية على ترحيل الطلاب المخالفين للقواعد في حال عدم الالتزام، حيث لن يسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في البلاد للفصل الدراسي القادم في حال اتباع جامعاتهم أنظمة التدريس عبر الانترنت بالكامل.

ونقلت أغلب الجامعات الأمريكية أنظمة التعليم لديها إلى التعليم عن بعد لتجنب تفشي إصابات فيروس كورونا بين الطلاب.

وبحسب "بي بي سي" لا تتوفر معلومات حتى اللحظة حول عدد الطلاب الذين سيتأثرون بهذه القرارات، لكنها نوهت إلى أن الطلاب الأجانب الباقين في الولايات المتحدة، والمسجلين في فصول دراسية عن بعد ربما يواجهون "تبعات خاصة بالهجرة، منها بدء إلغاء تأشيراتهم، إلى جانب إجراءات أخرى".

وستطبق الإجراءات الجديدة على الطلاب الذين يحملون تأشيرات من نوع "إف-1" و"إم-1" التي يتم منحها للطلاب والمتدربين في الجامعات.