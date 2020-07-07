فيديو يوثق مقتل 21 طالبا بحادث مروع لحافلة في الصين

لقي نحو 21 شخصا حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة بعد انحراف حافلة تقل طلابا من المدرسة الثانوية كانوا متوجهين إلى امتحان القبول الجامعي.

وانحرفت الحافلة بشكل مفاجئ على أحد الجسور الصينية وكسرت حواجز الحماية وغرقت في أحد الأنهار جنوب غربي الصين في مقاطعة قويتشو.

ووقع الحادث، ظهر اليوم بتوقيت الصين، في منطقة أنشون في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، ولا توجد معلومات محددة حتى اللحظة حول عدد الوفيات بين الطلاب الذين كانوا في طريقهم لتقديم امتحانات القبول في الجامعات الصينية.

ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى اللحظة يوضح سبب الحادث، ونشر موقع "hk01" الصيني لقطات مأخوذة من كاميرا مراقبة معلقة على الجسر تظهر انحراف الحافلة بشكل مفاجئ وسقوطها في النهر.

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة قويتشو إن نحو 141 من رجال الإطفاء بينهم 19 غواصا تم إرسالهم إلى مكان الحادث، وحتى الآن، تم نقل 15 طالبا من بحيرة نهر نغشان ونقلهم إلى مستشفى قريب للعلاج.

كان من المقرر أن يجري الطلاب امتحان القبول للجامعات الوطنية في الصين المعروف باسم "جاوكاو"، في يونيو/ حزيران، ولكنه تأجل بسبب تفشي الفيروس التاجي.