خبير يكشف سبب إقامة إيران قواعد صواريخ تحت الأرض على الخليج

قال الدكتور علي نوري زادة، مدير مركز الدراسات العربية والإيرانية، إن "إيران أقامت قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج بسبب الوجود الأمريكي الواسع في هذه المنطقة كما أن هناك أنباء تتحدث عن وجود غواصات إسرائيلية في مياه الخليج.

وتابع زادة في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك": "كل ذلك يمثل خطرا على إيران التي تتخوف من وقوع هجوم قاس وعنيف من قبل إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة".

وأوضح زادة أن "القوات الإيرانية لا تملك سلاحا متطورا وجديدا ولذلك تعتمد على الأسلحة التقليدية فضلا عن سبل وخيارات محلية بما فيها حفر القنوات".

وأضاف: "الخطوات الإيرانية لن تكون مؤثرة ما لم تكن هناك قوة كبري تدعم إيران مثل روسيا".

ولفت مدير مركز الدراسات العربية والإيرانية، إلى أن "الولايات المتحدة تستغل الخطوات التي تقوم بها إيران، سواء اختبار صواريخ جديدة أو انشاء قواعد، من أجل توسيع قواعدها في المنطقة".

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، إن بلاده شيدت قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج محذرا من "كابوس لأعداء إيران".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الأميرال علي رضا تنكسيري، أكد لمجلة "صبح الصادق" الأسبوعية "أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج الفارسي وخليج عُمان ستكون كابوسا لأعداء إيران".

وأضاف "كما تعلمون، كان أعلى مدى لصواريخنا البحرية في زمن التاجوت 45 كم. أعطى صاروخ هاربين، مع التكنولوجيا قبل حوالي 50 عامًا ومدى أقل من 50 كم ونهاية عصر تاغوت، لكن لم تتح له الفرصة لاختبار الصاروخ، لأن الثورة انتصرت".