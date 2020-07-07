إسرائيل: حزب الله سبب شقاء لبنان والإسلام بريء منه

قال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "حزب الله" يريد للبنان أن ينتقل إلى العصور البدائية تحت مسميات باطلة.

وأضاف في تغريدة، اليوم الثلاثاء: "حزب الله بعقيدته الظلامية يأتي بالبؤس والشقاء على شعب لبنان الذي كان يسمى بسويسرا الشرق. يريد للبنان، الذي كان نوره يشع في المنطقة، أن ينتقل إلى العصور البدائية تحت مسميات باطلة والدين الإسلامي منه بريء".

#حزب_الله بعقيدته الظلامية يأتي بالبؤس والشقاء على شعب #لبنان الذي كان يسمى بسويسرا الشرق. يريد للبنان، الذي كان نوره يشع في المنطقة، أن ينتقل إلى العصور البدائية تحت مسميات باطلة والدين الاسلامي منه بريء. قوض الأمن والأمان ثم قوض الاقتصاد ومعنويات الشعب اللبناني. إلى متى؟ https://t.co/FdC12uLeS2 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 7, 2020

وتابع: "حزب الله قوض الأمن والأمان ثم قوض الاقتصاد ومعنويات الشعب اللبناني. إلى متى؟".

ومن المقرر، أن يتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مساء اليوم، في كلمة يتطرّق فيها إلى آخر المستجدات السياسية، والتطورات الإقليمية وفي طليعتها مستقبل صفقة القرن وضم الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، الشهر الماضي، إن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، رفع لنا "الكارت الأصفر" في المنطقة الشمالية.

وأشار ليبرمان إلى أن نصر الله بعث بكارت أصفر حينما اخترق سودانيون الحدود بشكل يومي، ربما يفوق عددهم 13 شخصا، أحدهم تجول في المنطقة الشمالية لـ3 ساعات كاملة، وبأنه رغم إلقاء القبض عليهم، لكن الحزب قد بعث رسالة خطيرة إلى الجيش الإسرائيلي في الشمال.

وردا على سؤال لصحيفة "معاريف"، بأنه يبالغ في تقديراته تجاه حزب الله اللبناني، ومدى اختراقه للحدود مع بلاده، أجاب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بأن هذه الأحداث يجب أن تضيء المصابيح الحمراء، وبأنه يجب الانتباه إلى تلك الأفعال من قبل حزب الله، بدلا من قصَّ حكايات الجدة في المساء.