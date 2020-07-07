باحثون إسبان يطورون اختبارا لفحص الأجسام المضادة لـ"كورونا" بدقة 98%

طور فريق من الباحثين في مجلس البحوث العليا الإسباني، اختبارا لفحص الأجسام المضادة (المناعة من الفيروس) لفيروس "كوفيد-19" بدقة تصل إلى 98%.

مدريد - سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس البحوث الإسباني أن الدراسة أجريت بالتعاون مع مستشفى جامعة الأميرة في مدريد ومستشفى جامعة لاباز .

ومن المتوقع أن يتم خلال شهر ونصف الشهر تسليم الاختبارات إلى المستشفيات الإسبانية. ويعتبر هذا الاختبار، وفقا للمطورين "أحد أكثر التقنيات موثوقية في التحليل المصلي للسكان"، فهو يستند إلى إجراءات يتم اتخاذها عادة في المستشفيات والمختبرات.

ويسمح الاختبار بتحديد تركيز ونوع الأجسام المضادة التي تطورت أثناء الإصابة. ويمكنك من الحصول على النتيجة في ساعتين. غير أنه يجري النظر أيضا في إمكانية إجراء اختبارات سريعة.

وستتولى شركة إسبانية تدعى "إليسا" إنتاج الاختبارات. على الرغم من أن مجلس البحوث العليا الإسباني يصدر في معظم الحالات تراخيص التكنولوجيا الحصرية، ولكن في هذه الحالة فإن شركات أخرى ستكون قادرة أيضًا على بيع الاختبارات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس البحوث العليا الإسباني مهتم بتوفير "التكنولوجيا لجميع البلدان التي تحتاج إليها" وهي تتفاوض بالفعل مع عدد من دول أمريكا اللاتينية.

وإحدى أكبر المشاكل الرئيسيّة عند فحص الأجسام المضادة للفيروس هي الحصول على أرقام كبيرة من النتائج الإيجابية الزائفة.