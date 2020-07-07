إيران تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا منذ ظهور الوباء

سجلت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 200 مصاب بوباء "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في إيران.

طهران- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 200 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، ما رفع الإجمالي إلى 11931 وفاة".

وأضافت: "حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت إلى 245688 بعد رصد 2637 إصابة جديدة منذ الأمس".

وتابعت: "إجمالي المتعافين بلغ 207000، والحالات في العناية المركزية وصلت إلى 3270 حالة، وعدد تحاليل كورونا التي أُجريت في البلاد بلغ مليون و846 ألف و793 تحليل في جميع أرجاء البلاد".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن، في مايو/ أيار الماضي، تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب وباء "كوفيد-19"، من بينها إعادة فتح المساجد، والمطاعم، فضلًا عن عودة الأنشطة الرياضية بدون جمهور.

والسبت الماضي، أكد روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا، أن الوباء قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 مارس/ آذار 2021)، وشدد على ضرورة التزام جميع فئات الشعب بالقرارات الصحية للحد من انتشاره.

وتجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم 11.7 مليون حالة، وتوفي من بينهم أكثر من 540 ألف شخص، فيما تعافى ما يزيد من 6.7 مليون آخرين من الإصابة.