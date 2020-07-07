ترامب يخطر الكونغرس رسميا بانسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

كشف السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، اليوم الثلاثاء عن إخطار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مينينديز في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى الكونغرس إخطاراً بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".

تابع السيناتور في تغريدته: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه –القرار- يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".

ونص قرار الكونغرس عند الانضمام إلى المنظمة في عام 1948، بأنه يمكن للولايات المتحدة الخروج منها بعد الإخطار، بشرط أن يتم الوفاء بالالتزامات المالية الأمريكية بالكامل للسنة المالية الحالية للمنظمة.

يتبع...