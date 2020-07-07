"وصف بأنه وطني يدافع عن الدولة بإصرار"... تعيين أول عربي كسفير لإسرائيل في الخارج

صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد، على تعيين إسماعيل خالدي، سفيرا لإسرائيل لدى دولة إريتريا.

ويعد إسماعيل خالدي (49 عاما)، أول عربي يتولى منصب كبير لإسرائيل من بين مواطني الدولة العرب البدو في السلك الدبلوماسي.

وكان خالدي أول دبلوماسي إسرائيلي من بين المواطنين البدو، كما قد شغل منصب المسؤول عن مكافحة الحركات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل في لندن، ويعمل في الخارجية الإسرائيلية منذ سنة 2004.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن،

"الخالدي شخصية معروفة لدى الأوساط الموالية لإسرائيل كونه دبلوماسي "مسلم" يدافع عن إسرائيل بكل ما أوتي من قوة".

كما أنه عمل في القنصلية الإسرائيلية بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وكان المستشار السياسي لوزير الخارجية الأسبق أفغدور ليبرمان، وفقا لموقع "تايم أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

حصل خالدي على لقب البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة حيفا ولقب الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة تل أبيب.

وأشاد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان بهذا التعيين في تغريدة يوم الأحد قائلا، إن "خالدي كان مستشارا موثوقا عندما كنت وزيرا للخارجية.. يُعرف بأنه وطني إسرائيلي يدافع عن الدولة بإصرار في جميع أنحاء العالم".

ברכות חמות לאיסמעיל חאלדי, תושב הכפר חוואלד שבגליל התחתון, שמונה היום לשגריר ישראל באריתריאה. חאלדי שימש כיועץ שלי כשכיהנתי כשר החוץ. הוא ידוע כפטריוט ישראלי המגן על מדינת ישראל בחירוף נפש ונלחם בכל הכח על שמה של מדינת ישראל בעולם. pic.twitter.com/RpfPCWbbg4 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) July 5, 2020

وينتظر خالدي رفقة 10 آخرين تم تعيينهم من قبل الخارجية موافقة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.