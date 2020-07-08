علماء البيرو يطورون جهازا للتنفس الاصطناعي يعمل بالتحكم عن بعد

أعلنت حكومة البيرو، يوم الثلاثاء، أن علماء البلاد طوروا جهازا للتنفس الاصطناعي يعمل بالتحكم عن بعد، وقد بدأ استخدامه بالفعل في إحدى المستشفيات.

بوينوس إيريس - سبوتنيك. وجاء في البيان: "إن جهاز "فينيكس" الميكانيكي، الذي طوره فريق من المتخصصين من الجامعة الوطنية للهندسة، يمكن التحكم به من خلال هاتف محمول ما يسمح بمراقبة المريض دون التعرض لتأثير الفيروس".

ويستخدم الجهاز حاليا، في وحدة العناية المركزة في مستشفى الطوارئ

تساعد أجهزة التنفس الاصطناعي المریض على التنفس من خلال مساعدة الرئتین على الشهیق والزفیر.

وتستخدم هذه الآلات لعلاج المرضى الذین یعانون من الحالات الإسعافیة الحرجة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، وإصابات الدماغ، والسكتة الدماغیة.

یهاجم فیروس كورونا الجهاز التنفسي مسببا مرض كوفید-19، فیفقد المریض جراء ذلك القدرة على التنفس، مما يجعل المريض بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

في البيرو، تم تسجيل 309 آلاف و278 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي 10 آلاف و952 شخصا، وتماثل للشفاء 200 ألفا و938 مريضا.