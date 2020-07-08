ماكرون يهنئ الناجحين بالثانوية العامة من خلال "تيك توك"

وقال ماكرون في مقطع الفيديو الذي صُور في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية، أمس الثلاثاء: "في حال حصلتم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم. تهانينا! لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم، أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد كورونا".

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وتابع الرئيس الفرنسي: "لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل حرمتم خلالها من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي، وقد ألغيت الامتحانات الرسمية في فرنسا واستبدلت باختبارات متواصلة".

واستطرد قائلا: "جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة. وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة".

يذكر أن الفيديو سجل أكثر من 5 مليون مشاهدة و827 ألف إعجاب وجلب له 459 ألف مشترك.