أول تعليق من ترامب على ترشح زوج كيم كارداشيان في انتخابات الرئاسة الأمريكية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ترشح مغني الراب كاني ويست، وهو زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض ، إن تصريح مغني الراب كاني ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية "مثير جدا للاهتمام"، مؤكدا أنه "قد يفعل ذلك".

وأوضح: "في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.

وكان مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، أكد أنه لم يعد يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في مقابلة، إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

وأظهرت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، دعما لزوجها بعد إعلانه أمس السبت الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. واكتفت بإعادة نشر تغريدة زوجها التي أعلن فيها خوضه سباق الرئاسة الأمريكية عبر حسابها على "تويتر"، ولم تعلق سوى بـ"إيموجي" للعلم الأمريكي دون أن تصدر منها كلمة واحدة.