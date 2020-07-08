وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل حجرا صحيا إثر اشتباه بمخالطته مصاب بكورونا

أدخل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس العزل المنزلي، اليوم الأربعاء، إثر اشتباه بمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

القدس - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإٍسرائيلية، فإنه "بسبب الاشتباه في مخالطته لمريض كورونا مساء الأحد الماضي وبعد التشاور مع المسؤولين الطبيين، قرر غانتس دخول الحجر الصحي، حتى يتم إجراء اختبار كورونا والتحقيق الوبائي".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، دخول إجراءات التشديد والتقييدات الجديدة حيز التنفيذ، للحد من التجمهر بغية محاصرة انتشار كورونا، حيث أغلقت النوادي الرياضية، وتم تعليق العروض الثقافية، والأنشطة السياحية، وبرك السباحة، أما المطاعم فقد اقتصر عدد رواد المطعم على 20 شخصًا في حال كان المكان مغلقا، ويكون العدد بحد أقصى 30 شخصًا إذا كان المطعم مفتوحا شريطة أن تكون الطاولات متباعدة.

وفيما يتعلق بالمواصلات العامة ودور العبادة، فقد اقتصر العدد أيضًا بحسب وزارة الصحة على تواجد 20 شخصًا فقط.

وازداد عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل بنسبة تصل إلى نحو 500 بالمئة خلال الشهر الأخير. وبحسب إحصائية نقلتها صحيفة "هآرتس" استنادا لمعلومات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن "تفشي هذا الوباء طال 262 مدينة وبلدة إسرائيلية حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من اثنين وثلاثين ألف مصاب.

ولفتت الصحيفة إلى أن "استقالة رئيسة الخدمات الصحية في وزارة الصحة البروفيسور سيغال سادتسكي أمس جاءت لأن عملية مواجهة كورونا قد ضلت طريقها وذلك على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة بخطورة الوضع في إسرائيل، حيث كانت نسبة الإصابات في إٍسرائيل حتى السابع من شهر حزيران /يونيو الماضي 2.2 مصاب لكل عشرة آلاف مواطن وأصبحت الآن 12.5 مصاب لكل عشرة آلاف مواطن.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1137 إصابة بوباء "كوفيد-19"، حيث بلغ حصيلة الإصابات 31886 من بينهم 342 حالة وفاة، و13392 حالة نشطة، و87 إصابة متوسطة و86 خطيرة تشتمل على 34 موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي.