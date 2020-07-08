الصين تنتقد قرار واشنطن بالخروج من منظمة الصحة العالمية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليتجانغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعتبر قرار الولايات المتحدة الخروج من منظمة الصحة العالمية يقوض الجهود في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الدبلوماسي للصحفيين: "منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الأكثر موثوقية وتأهيلاً في مجال ضمان الصحة الاجتماعية العالمية، وتلعب دوراً حاسماً لا غنى عنه في تنسيق جهود المجتمع الدولي في مكافحة وباء كوفيد-19".

وأضاف، "ندعو الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية. الصين تدعو أيضاً المجتمع الدولي لتعزيز دعم منظمة الصحة العالمية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار المتحدث إلى أن هذه التصرفات للولايات المتحدة تقوض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الوباء، وتؤثر سلبا على الجهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية.