بعد اغتيال هشام الهاشمي... أمريكا تتخذ قرارا مفاجئا ضد الحرس الثوري الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وضع رقم لحساب "واتساب" للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في الدول العربية.

وقالت الصفحة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر" إنه "بفضل الأنشطة التمويلية التابعة للحرس الثوري الإيراني يرتكب هذا التنظيم جرائم بشعة ضد الأبرياء في البلدان العربية".

وأضافت: "تواصل معنا على رقم الواتساب أو تليغرام إن كانت لديك معلومات عن أنشطة هذا التنظيم الإجرامي".

ورقم الواتساب هو: 2022941037 001، أما حساب تليغرام فهو: RFJ_Arabic_bot@.

بفضل الأنشطة التمويلية التابعة لـ #الحرس_الثوري_الإيراني، يرتكب هذا التنظيم جرائم بشعة ضد الأبرياء في البلدان العربية. تواصل معنا على رقم #الواتس أو تليغرام إن كانت لديك معلومات عن أنشطة هذا التنظيم #الإجرامي#واتساب: 2022941037 001#تليغرام: RFJ_Arabic_bot@ https://t.co/hRzXfEixRh — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) July 7, 2020

وأتت هذه الدعوة عقب يوم على اغتيال المحلل والباحث العراقي هشام الهاشمي الاثنين الماضي، أمام منزله، في هجوم خلف زوبعة غضب واستهجان في العراق وخارجه، فيما اتهمت أمريكا الجماعات المسلحة الموالية لإيران بالقيام بعملية الاغتيال هذه.