شابة أمريكية مسلمة تقاضي "ستاربكس" بسبب كوب قهوة كتب عليه "داعش"

رفعت شابة أمريكية مسلمة دعوى قضائية ضد سلسلة مقاهي "ستاربكس"، بسبب تسليمها كوب من القهوى كتب عليه اسم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشابة، التي تدعى عائشة، تفاجئت بطلبها وكتبت النادلة على الكوب "داعش"، وذلك في أحد فروع سلسلة المقاهي في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت الفتاة المحجبة والبالغة من العمر 19 عاما إنها شعرت بالتمييز بسبب معتقداتها الدينية بعد رؤية اسم التنظيم الإرهابي على الكوب.

وتعود الواقعة إلى الأول من يوليو / تموز الجاري، و تقول الفتاة إنها كانت ترتدى قناع الوجه التزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة لوقف تفشي فيروس كورونا وإنها أعادت الاسم على النادلة ببطئ و أكثر من مرة.

إلا أن النادلة قالت إنها لم تسمع الاسم بشكل صحيح، وذلك بحسب صحيفة الدعوى المرفوعة من الفتاة المسلمة.

وذكرت عائشة إنها طلبت مقابلة مدير فرع "ستاربكس"، حيث اعتذر لها وبرر المسألة بأن الأخطاء دائما ما تحدث وأعطاها مشروبا آخر لكنها قررت رفع دعوى رسمية.

ونفت سلسلة "ستاربكس" أي تعمد لارتكاب مثل هذا الخطأ، و قالت إن هذا المتجر يدار بواسطة شركة أخرى وهى تارجيت وليس ستاربكس.