خارقة للتحصينات والدروع... تركيا تكشف أهم ميزات قنابلها الحديثة "سارب"... صور

نشرت وكالة "الأناضول" تقريرا مفصلا عن مزايا قنابل "سارب" التركية الحديثة، موضحة أنها ذات كفاءة عالية في خرق التحصينات والدروع.

قال مدير معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية في توبيتاك، كورجان أوقومش، للأناضول، إن المعهد أنهى أعمال تطوير القنابل المجوقلة "سارب 83" و"سرت 82" اللتان جرى عرضهما مؤخرا في معرض للصناعات الدفاعية العام الماضي، بحسب الوكالة.

قنابل "سارب" التركية.. كفاءة عالية في خرق التحصينات والدروع

بعد إجراء تجارب ناجحة، باتت قنابل "سارب- 83" المجوقلة الخارقة للحصون، تركية الصنع، جاهزة للاستخدام بقدرات عالية ومميزةhttps://t.co/fhsKKe4qmk pic.twitter.com/jB0qiP39hm — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 8, 2020

​وأضاف أوقومش "أعمال تطوير القنابل المجوقلة "سارب 83" و"سرت 82"، جاءت انطلاقا من الخبرات المكتسبة خلال عملية تطوير القنابل الخارقة للتحصينات "نيب84" محلية الصنع، والتي دخلت ضمن الملاك الحربي للقوات المسلحة التركية".

وأشار إلى أن "القنابل الخارقة للتحصينات (نيب – 84)، التي لا تستخدم من قبل وسائط القوى الجوية، اعتمدت على تقنية تستخدم لأول مرة في تركيا، وتعرف باسم الرؤوس الحربية المتتالية".

وذكر أوقومش، أن "الاختبارات على النظام الفرعي، والاختبارات الأخرى التي أجريت على القنابل المجوقلة "سارب 83"، أظهرت فعالية هذا النظام في اختراق التحصينات والدروع".

وكشف أوقومش، أن "الاستعدادات من أجل البدء بعملية إنتاج القنابل المجوقلة الخارقة للتحصينات "سارب 83" تركية الصنع قد جرى استكمالها، تماشيا مع متطلبات واحتياجات رئاسة الصناعات الدفاعية، والقوات الجوية التركية".

ولفت، إلى أن "هذا النوع من الأسلحة الذي أظهر كفاءة عالية جدا في تحييد الأهداف الاستراتيجية مثل المقرات الرئيسة، والمطارات العسكرية، والسدود ذات البنى الخرسانية، يمكن تصديره للعديد من الدول".