صندوق النقد الدولي يحث على رد فعل إزاء الجائحة يواجه أزمة المناخ

دعت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، صناع السياسات إلى تسخير رد فعلهم إزاء جائحة فيروس كورونا لمواجهة تغيرات المناخ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جورجيفا قولها، في مؤتمر لمنظمة العمل الدولية، "عند النظر للمستقبل، ينبغي أن ترسي السياسات الأساس لتعاف قوي مع انبعاثات منخفضة للكربون يخلق ملايين الوظائف، مع المساعدة على معالجة أزمة المناخ ".

وأضافت "نحن قلقون بصفة خاصة من أن تعرض الأزمة مكاسب التنمية المهمة في السنوات الأخيرة للخطر".

وكان صندوق النقد توقع الشهر الماضي ركودا اقتصاديا أعمق من التقديرات الأولية. وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي العالمي 4.9 بالمئة هذا العام وإجمالي فاقد الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية العام.