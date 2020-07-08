رئيس أركان الجيش الإيراني يوجه من سوريا "رسالة قوية" إلى تركيا

وقال باقري، خلال توقيع اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين سوريا وإيران، إن على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري ولا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية، حسب قناة "الميادين".

وأكد أن "تركيا متأخرة قليلا في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الارهابية من سوريا".

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 8, 2020

​ووقع وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، مع رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين. وقالت وسائل إعلام إن "الاتفاقية تنص على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق"، مضيفة أن "المحادثات (بين المسؤولين السوري والإيراني) تناولت الأوضاع في سوريا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية".