إيران تستأنف تصدير السلع للعراق عبر منفذ "شلمجة"

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير السلع للعراق، عبر منفذ "شلمجة" الحدودي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد الشؤون الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة "أروند" التجارية الحرة الواقعة جنوب غربي إيران، القول إنه تم استئناف تصدير السلع عبر منفد "شلمجة" الحدودي مع العراق، ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأوضح علي موسوي، في تصريحات اليوم، أنه لاتوجد أية قيود تعترض تصدير السلع عبر منفذ "شلمجة".

وأشار إلى أن المنفذ الحدودي معطل منذ أكثر من 3 شهور إثر فيروس كورونا، إلا أنه تم تصدير 93 مليون دولار من السلع للكويت والعراق عبر ميناء "خرمشهر".