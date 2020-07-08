الخارجية التشيكية: لا نملك معلومات حول اعتقال إيفان سافرونوف

أكدت الخارجية التشيكية أن ليس لديها تعليقات حول قضية إيفان سافرونوف، مضيفة أنه يجب إرسال الأسئلة ذات الصلة إلى الخدمات الخاصة التشيكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية سوزانا ستيوفا، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة"سبوتنيك"، الأربعاء" ليس لدينا أي تعليق على ذلك (بشأن قضية إيفان سافرونوف). يجب توجيه أسئلتكم إلى الخدمات الخاصة التشيكية".

وفي السياق نفسه، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المستشار الذي تم اعتقاله أمس مشتبه به في نقله معلومات سرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي في هذا الشأن: "تم القبض على مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إيفان سافرونوف، في موسكو. كان سافرونوف موكلا بتنفيذ مهام لإحدى وكالات الاستخبارات التابعة لحلف الناتو، وجمع وتسليم أسرار الدولة المتعلقة بالتعاون العسكري التقني والدفاع والأمن في روسيا لمندوب الوكالة".

هذا وأعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، أمس الثلاثاء، اعتقال مستشار مدير عام الوكالة، إيفان سافرونوف، بموجب مادة "الخيانة العظمى"، مشيرة أن الاعتقال لا يتعلق بعمله في الوكالة الحكومية.

وجاء في بيان الوكالة: "يفيد المكتب الصحفي لشركة "روسكوسموس" الحكومية بأن السلطات الأمنية، احتجزت اليوم مستشار المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية، إي. إي. سافرونوف، المتهم بموجب المادة 275 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (خيانة الدولة العظمى)".

وأضاف البيان بأن الاعتقال "لا يتعلق بالعمل الحالي في شركة "روسكوسموس" الحكومية".