بوتين يؤكد لعباس دعمه لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت الخدمة الصحفية بالكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد الزعيم الروسي مجددا دعمه لحل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

وقال البيان "جرى تبادل شامل لوجهات النظر بشأن تسوية الشرق الأوسط، وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المبدئي الداعم لحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للإطار القانوني الدولي الحالي، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية".

يتبع..