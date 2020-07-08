تركيا تعلن عن مناورات بحرية ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية

أعلنت القوات البحرية التركية، اليوم الأربعاء، عن إجراء مناورات بحرية وصفتها بـ"الضخمة" قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية.

ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية، عن سلاح البحرية التركي أن "المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم "نافتيكس"، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي "بربروس" و"ترجوت رئيس" و" تشاكا باي".

وقالت إن "المناورات ستجري في المياه الدولية بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية، كي تثبت تركيا قدرتها على السيطرة على المنطقة جوا وبحرا".

— Yeni Şafak (@yenisafak) July 7, 2020

يأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد أيام معدودة من زيارة قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزبال إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب وزير الدفاع خلوصى آكار، الذي بدوره تفقد سفينة "TCG Giresun" الحربية وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية والتقى جنود بلاده في ليبيا.