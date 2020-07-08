روحاني: علاقاتنا جيدة مع جيراننا عدا دولتين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن علاقة إيران جيدة مع دول الجوار عدا دولتين، دون تسميتهما.

وأشار روحاني، في حديث خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أنه من الممكن تحسين هذه العلاقات "لو أرادتا ذلك"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تمتلك علاقات جيدة مع أوروبا أيضا رغم أنهم "لم يفوا بالتزاماتهم" في إطار الاتفاق النووي.

واتهم روحاني الولايات المتحدة الأمريكية و"الصهاينة" بمحاولة عزل الشعب عن الدولة وإثارة الخلافات بين السلطات الثلاث في البلاد.

وعلى صعيد منفصل أكد الرئيس الإيراني تجاوز بلاده الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد قبل شهرين من الآن، وان البلاد دخلت في الموجة الثانية للانتشار، مؤكدا ثقته في عبور الأزمة.