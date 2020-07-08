قائد عسكري إيراني: قواتنا الجوية جاهزة لتنفيذ أوامر قائد الثورة الإسلامية

قال مساعد قائد سلاح الجو في الجيش الايراني، العميد حميد واحدي، إن البلاد تشهد تقدما لافتا أحرزه قطاع صناعة الطيران في البلاد، مضيفا: "نشهد تحقيق أهداف صناعة الطيران في البلاد".

وأضاف، اليوم الأربعاء، خلال زيارة تفقدية قام بها لشركة "درنا" الجوفضائية: "إننا نشهد اليوم تحقيق الأهداف المحددة لهذا القطاع الصناعي"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وتابع واحدي: "سلاح الجو في الجيش الإيراني يعمل على الارتقاء وجاهزيته القتالية والتعاون مع المراكز العلمية ومنها جامعة الشهيد ستاري لعلوم وتقنيات الطيران والمؤسسات البحثية في الصناعات الدفاعية من خلال توظيف تجارب الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق على إيران في عقد الثمانينات) وتجاربه العلمية والتقنية المكتسبة".

وأوضح مساعد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني: "سلاح الجو في الجيش الإيراني يتمتع بالجاهزية القتالية الكاملة للدفاع عن أجواء البلاد وتنفيذ أوامر قائد الثورة الإسلامية".

ولفتت الوكالة إلى أن شركة "درنا" الجوفضائية الإيرانية تنشط في مجال وضع تصاميم وتصنيع الطائرات الخفيفة التي يستخدمها الجيش الإيراني.