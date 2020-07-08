شي جين بينغ: الصين مستعدة للعمل مع روسيا بشأن لقاح ضد فيروس كورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده على استعداد للتعاون مع روسيا في إنشاء نوع جديد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وكذلك تطوير الأدوية ذات الصلة بشكل مشترك.

وقد أكد الزعيم الصيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء "إن الصين على استعداد للتعاون مع روسيا في إنشاء نوع جديد من اللقاحات ضد الفيروس التاجي، وكذلك تطوير الأدوية ذات الصلة بشكل مشترك".

وأضاف أن المساعدات والدعم المتبادلين المقدمين من الصين وروسيا لبعضهما البعض خلال وباء الفيروس التاجي ملآ العلاقات الروسية الصينية بمحتوى استراتيجي جديد.

وأشار إلى أنه يتعين على موسكو وبكين تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير اللقاحات والأدوية، فضلا عن السلامة البيولوجية.

كما أكد الرئيس الصيني أن التعاون الاستراتيجي الوثيق بين الاتحاد الروسي والصين ضروري للغاية في ظل البيئة الدولية المتغيرة بسرعة.

وقال شي جين بينغ "إن الوضع الدولي الحالي يتغير بسرعة كبيرة، والصين وروسيا شريكان استراتيجيان شاملان، والتواصل الاستراتيجي الوثيق والتفاعل ضروريان للغاية".

وأضاف "إن الجانب الصيني على استعداد للقيام بتنسيق وتفاعل وثيق مع روسيا في الأمم المتحدة وبأشكال أخرى متعددة الأطراف، للدفاع عن مبدأ التعددية، لمعارضة الهيمنة وسياسة الإجراءات الانفرادية، والدفاع معا عن العدالة الدولية".