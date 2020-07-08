برلين تواصل المفاوضات حول توصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، اليوم الأربعاء، أن برلين ستواصل المحادثات مع مجلس الأمن الدولي حول تمديد توصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية بهدف التوصل إلى حل وسط قبل 10 تموز/ يوليو.

برلين - سبوتنيك. وقال بورغر للصحفيين: "نحن نستغل الوقت قبل الجمعة لمواصلة العمل على ايجاد الحل مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي والجهات الإنسانية المعنية على الأرض".

وأشار إلى أن برلين تعتزم التوصل إلى حلول وسط في هذه المسألة وإيجاد حل في الوقت المتبقي.

يشار إلى أن فيتو مزدوج صيني روسي اتخذ مطلع تموز/ يوليو 2020 أسقط مشروع قرار بلجيكي-ألماني يجدد تفويض عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.

وكانت المسودة قد اقترحت تجديد التفويض لاستخدام معبري باب الهوى وباب السلام الحدوديين وإدخال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة 12 شهرا.

هذا ومن المقرر أن ينتهي التفويض باستخدام آلية المساعدة عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة في 10 تموز/ يوليو الجاري.

وكانت موسكو قد أعربت في الـ13 من شهر كانون الثاني/ يناير عن أملها بأنه بحلول تموز/ يوليو 2020، ستعمل وكالات الأمم المتحدة ودمشق على تحديد طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا ولجميع السوريين دون تمييز.