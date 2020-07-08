دولة تحصل على السلاح النووي وتدمره

ولم تعترف الأقلية البيضاء التي تولت أمور السلطة في جمهورية جنوب أفريقيا في ذلك الوقت بإجراء التجربة النووية في جزيرة بوفي، مشيرة إلى أن من الممكن أن شهدت الجزيرة انفجار نيزك أو مركبة القادمة من كوكب آخر. وأقر وزير خارجية جمهورية جنوب أفريقيا، عزيز باهاد، في عام 1997 بطريقة غير مباشرة بحدوث الانفجار النووي في الجزيرة.

ثم شيدت جمهورية جنوب أفريقيا مصنعا لتخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود اللازم للمفاعل النووي. وفي عام 1971 أعلن رئيس وزراء جمهورية جنوب أفريقيا، كارل دي فيت، عن تدشين برنامج "التجارب النووية السلمية".

وأجرت جمهورية جنوب أفريقيا تجربتها النووية الأولى في 22 سبتمبر 1979. وصنع نظام الفصل العنصري النموذج الصناعي الأول من القنبلة النووية في عام 1982. وكان بإمكان جمهورية جنوب أفريقيا إنتاج قنبلة أو قنبلتين في السنة. ويُعتقد أن جمهورية جنوب أفريقيا صنعت في النهاية 8 قنابل نووية، بحسب ما نقل موقع "زفيزدا" الروسي.

نهاية المشروع النووي

أقدمت جمهورية جنوب أفريقيا على تدمير سلاحها النووي لسببين رئيسيين هما انتهاء الحرب في جنوب أفريقيا وسعي حكومة رئيس الوزراء فريديريك دي كليرك إلى إخراج البلاد من عزلة دولية من خلال تفكيك نظام الأبارتيد.

وبدأت جمهورية جنوب أفريقيا تعمل على تفكيك القنابل النووية في يونيو/ حزيران 1990. وأعلن الرئيس دي كليرك في مارس/ آذار 1993 أن جمهورية جنوب أفريقيا تخلصت من سلاحها النووي.