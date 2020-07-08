مستشار البيت الأبيض: إعادة فرض إجراءات العزل العام سيكون خطأ فادحا

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الأربعاء، إن إعادة فرض إجراءات العزل العام لكبح تفشي وباء كورونا سيكون "خطأ فادحا".

كان ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه بعض الولايات عن إجراءات إعادة الفتح في ظل تزايد أعداد الإصابات.

وفي وقت لاحق قال كودلو للصحفيين بحسب "رويترز" إنه "قد تكون هناك بعض التأثيرات الاقتصادية حيث تفرض بعض الولايات مزيدا من الإجراءات التي تستهدف الحد من تفشي المرض، لكنه أضاف أنه لم يلمس أي دليل على ركود عميق."

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين إصابة يوم الثلاثاء وفقا لإحصاء أجرته "رويترز"، مما أثار مخاوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.

وبلغ العدد اليومي للإصابات في الولايات المتحدة 50170، يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يمثل أكثر من ضعف متوسط 22 ألفا يوميا في يونيو/ حزيران، وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا للحالات الجديدة بلغ 56818 يوم الثالث من يوليو/تموز.