ترامب يستشهد بدول أوروبية ويلوح بـ"قطع تمويل" المدارس

استشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة دول أوروبية، قال إنها سمحت بإعادة فتح المدارس أمام الطلاب دون أية مشاكل، بينما يعارض الديمقراطيون ذلك.

ويدعو ترامب إلى فتح المدارس في الخريف، بينما يعارض الديمقراطيون تلك الدعوات، وتسبب ذلك في تحولها إلى قضية خلافية بين الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، ومنافسيه الديمقراطيين وعلى رأسهم مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "في ألمانيا والدنمارك والنرويج والسويد ودول أخرى، تم فتح المدارس دون أية مشاكل".

وأضاف: "يعتقد الديموقراطيون أن فتح المدارس قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيكون سيئا بالنسبة لهم من الناحية السياسية".

وتجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، ويطمح ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية لمدة 4 سنوات، بينما يسعى منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي لإزاحته.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

وتابع ترامب: "فتح المدارس مهم للأطفال والأسر"، مضيفا: "ربما يتم قطع التمويل إذا لم يتم إعادة فتحها".

وتخضع المدارس إلى حد بعيد للاختصاص القضائي لحكومات الولايات والمدن، وفقا لوكالة "رويترز".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 11.4 مليون مصاب، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.