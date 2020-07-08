متحدث المفوضية الأوروبية بعد انسحاب واشنطن من "الصحة العالمية": التعاون مهم لمواجهة كورونا

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن التعاون والتضامن هما أكثر الطرق القابلة للتطبيق من أجل كسب المعركة التي تواجه العالم حاليا ضد وباء كوفيد-19، وذلك في تعليق على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من منظمة الصحة العالمية.

موسكو-سبوتنيك. وقال متحدث المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في رد حصري لـ"سبوتنيك"، حول الانسحاب الأمريكي: "لقد أُحطنا علما بالانسحاب الرسمي للولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، إن التعاون والتضامن العالميين من خلال الجهود المتعددة الأطراف هما أكثر الطرق إن لم تكن الوحيدة القابلة للتطبيق لكسب هذه المعركة التي يواجهها العالم اليوم".

وتابع ستانو: "منظمة الصحة العالمية في حاجة إلى مواصلة قدرتها على القيادة للاستجابة الدولية للأوبئة الحالية والمستقبلية.ولهذا، فإن مشاركة الجميع ودعمهم أمر مطلوب ومهم جدا لمواجهة هذا التهديد العالمي، وإن الوقت قد حان لتعزيز التعاون والحلول المشتركة"، في إشارة إلى تفشي وباء كوفيد-19".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الثلاثاء، عن وصول تقارير إليها تفيد بإبلاغ الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة، لكن ليس لديها معلومات أخرى في هذه المرحلة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم المنظمة: "وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليو 2021".