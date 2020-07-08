جامعتان شهيرتان تقاضيان ترامب

طلبت جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من المحكمة، اليوم الأربعاء، إبطال أمر من إدارة الرئيس دونالد ترامب يهدد بسحب تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تم نقل دوراتهم الدراسية بالكامل عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت الدعوى القضائية للجامعتين ردا على إعلان، يوم الاثنين الماضي، من قبل إدارة الهجرة والتنفيذ الجمركي الأمريكي ينص على ضرورة مغادرة الطلاب المتأثرين بالجائحة للبلاد.

وقال لورنس باكو، رئيس جامعة هارفارد، في بيان: "سنتابع هذه القضية بقوة حتى يتمكن طلابنا الدوليون والطلاب الدوليون في المؤسسات في جميع أنحاء البلاد من مواصلة دراستهم دون التهديد بالترحيل"؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

من جانبها قالت الإدارة في إعلانها، إن وزارة الخارجية لن تصدر تأشيرات للطلاب المسجلين في البرامج المتاحة بالكامل عبر الإنترنت لفصل الخريف ولن يسمح لهؤلاء الطلاب بدخول البلاد.

واعتبر هذا الإجراء بمثابة خطوة من قبل البيت الأبيض للضغط على المؤسسات التعليمية، التي تتبنى نهجا حذرا لإعادة الفتح في ظل جائحة "كوفيد".