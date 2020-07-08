شركة أدوية تطور أول لقاح نباتي لفيروس كورونا

وقالت الشركة إنها تعمل على تقنية تعزيز اللقاحات للعمل في لقاح جديد محتمل لفيروس كورونا، وسيتم تطويره مع شركة صيدلانية بيولوجية كندية والتي تعتمد على منتجات نباتية، بحسب ما نشرته صحيفة "بم لايف".

وأضافت الشركة أنها ركزت على المساهمة بتكنولوجيا المساعدة في سبع شركات عالمية أخرى على الأقل، بما في ذلك سانوفى وكلوفر الصينية، مشيرة إلى استخدام أحدث صفقة، مع شركة Medicago الكندية.

يشار إلى أن نهج Medicago المستخدم بالفعل في لقاح الإنفلونزا في انتظار الموافقة الكندية، ويأخذ أوراق النبات كمفاعلات حيوية لإنتاج أحد بروتينات السنبلة الثلاثة للفيروس التاجي الجديد كورونا، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في اللقاح مع مساعد GSK.

وأوضحت أنها تستخدم تكنولوجيا نباتية تختلف عن شراكات "GSK" الأخرى في فيروس كورونا، وتعزز فرص الشركة المدرجة في لندن في العثور على مرشح ناجح وتوسيع نطاق الإنتاج سريعًا نسبيًا.

وشارت الشركة البريطانية إلى أن الشركات تهدف إلى إتاحة لقاحها في النصف الأول من العام المقبل وإنتاج حوالي 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021 ومن المتوقع أن تبدأ تجربة بشرية في مرحلة مبكرة من ثلاث مستويات جرعات مختلفة في منتصف يوليو/ تموز.

: GSK signs deal with Medicago for COVID-19 vaccine https://t.co/uCOHeuVsO9 — ScienceSeeker Feed (@SciSeekFeed) July 8, 2020

وتابعت "تضاف المواد المساعدة أو معززات الفعالية إلى بعض اللقاحات لزيادة الاستجابة المناعية بهدف تحقيق مناعة أكثر استدامة ضد العدوى".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاح المضاد للفيروس التاجي "كوفيد – 19"، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل كل من شركة "كانسينو بايولوجيكس"، ومعهد بكين للتكنولوجيات البيولوجية وأكاديمية العلوم الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الصينية، حصل في 25 حزيران/ يونيو، على إذن خاص لمدة عام واحد من إدارة الصحة وعلم الصحة التابعين للمجلس العسكري المركزي الصيني.

يذكر أنه وفقا للتقارير الواردة، هناك في الصين 6 أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي تخضع حاليا لتجارب سريرية.