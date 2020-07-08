غوتيريش: الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي صار في مستوى غير مسبوق

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في البلاد.