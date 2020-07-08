فرنسا...جمعيات نسوية تندد بتعيين "مغتصب في الداخلية ومناصر للذكورة في العدالة"

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن جمعيات مدافعة عن حقوق النساء وناشطات نددت بتعيين إيريك دوبون-موريتي وزيرا للعدل، وبحصول جيرالد دارمانين وزير الحسابات العامة في حكومة إدوار فيليب على حقيبة الداخلية في حكومة جان كاستكس خلفا لكريستوف كاستنير وعبرن عن استيائهن.

« #Darmanin violeur, l’état complice » action des #féministes contre le nouveau gouvernement à côté de place Beauvau pic.twitter.com/FjcKqTZGai — Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) July 7, 2020

واخترقت ثلاث ناشطات عاريات الصدر في منظمة"فيمن" النسوية، ظهر الثلاثاء، قصر الإليزيه في باريس، حيث عقد أول مجلس وزاري منذ الإعلان عن حكومة جان كاستكس الاثنين، ونددن بما سمينه "التمييز ضد النساء" على خلفية تعيين إيريك دوبون-موريتي وزيرا للعدل وجيرالد دارمانين وزيرا للداخيلة.

3 #femens viennent de faire irruption devant l’Élysée « gouvernement sexiste, réponse extremiste » elles ont rapidement été interpellées par les force de l’ordre. #f24 #Darmanin pic.twitter.com/XPODC4wcJx — Julie Dungelhoeff (@JDungelhoeff) July 7, 2020

يذكر أن وزير العدل الجديد دافع عن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب سجن على أثرها في فرنسا، وعن نجم نادي ريال مدريد والقائد السابق للمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة في قضية "ابتزاز بشريط إباحي" ضد أحد زملائه السابقين في المنتخب ماتيو فالبوينا، فضلا عن عبد القادر مراح شقيق محمد مراح في اعتداءات 2012 الإرهابية في تولوز ومونتوبان.