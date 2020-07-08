بومبيو يصف اغتيال الهاشمي بالشنيع ويتحدث عن "أسلحة إيران"

ووصف بومبيو في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال هشام الهاشمي بالأمر الشنيع، داعيا إلى تقديم قتلته للمحاكمة العادلة.

Today, @SecPompeo recognized the tragic loss of prominent Iraqi scholar Hisham al-Hashimi. pic.twitter.com/1Kf24anRG4 — Department of State (@StateDept) July 8, 2020

وحث بومبيو مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وأوضح أن "الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى الحوثيين في اليمن".

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها "شاهدت تقارير من ميليشيات موالية لإيران تشيد بقتل الهاشمي".

وتابع "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية".

وأشارت إلى أن "سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراقيين".

وكان الهاشمي قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين، يوم الاثنين، أمام منزله في بغداد. وتتوالى التنديدات العراقية والعربية والعالمية بهذه الجريمة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني، المستشار السابق في الحكومة العراقية هشام الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم.

وأضاف الكاظمي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا".