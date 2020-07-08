نحن حلفاء في "الناتو"... دومينيك راب يستقبل وزير خارجية تركيا

ونشر راب، صورا ترصد لحظة استقباله لوزير الخارجية التركي دون مصافحة بالأيدي، لدعم الإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
Today I welcomed Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu to the 🇬🇧 to discuss key UK-Turkey free trade agreement in 2020, international efforts on Syria & our shared interest as NATO allies in forging regional stability. pic.twitter.com/bkE1Zy5UoR— Dominic Raab (@DominicRaab) July 8, 2020
وكتب راب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "رحبت اليوم، بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي يزور بريطانيا لبحث الاتفاق التجاري الأساسي بين تركيا وبريطانيا في 2020".
وتابع: "نناقش أيضا الجهود الدولية في سوريا ومصالحنا المشتركة كحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودور ذلك في تحقيق الاستقرار الإقليمي".
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