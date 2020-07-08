مشاهد مرعبة...الأمطار الغزيرة في الصين تدمر المنازل

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن الأمطار المتواصلة طالت أكثر من 956 ألف شخص، ودمرت مئات المنازل في مقاطعة هونان الصينية

موسكو - سبوتنيك. وقال المقر الإقليمي للسيطرة على الفيضانات والجفاف إن نحو 79 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تضررت من الأمطار الغزيرة التي بدأت في 28 حزيران/يونيو.

— The Underground Silk-Railroad Communique (@UndergroundSilk) July 8, 2020

وأكثر المدن تضررا كانت "يوييانغ"، حيث أغرقت جزئيا، بعد تسجيل 261 ملم من الأمطار خلال الـ 24 الساعة، بين الثلاثاء والأربعاء، وهو رقم قياسي منذ بدء عمل الأرصاد الجوية في المدينة في عام 1952.

— The Underground Silk-Railroad Communique (@UndergroundSilk) July 2, 2020

واستأنفت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، مستوى الخطر البرتقالي.