بالونات "غوغل" تقدم أول خدمة إنترنت تجارية لها في كينيا

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "Loon"، أليستر وستغارث، في تدوينة قوله إن: "خدمة 4G LTE ستقدم لمشتركي "Telkom Kenya" عبر أسطول يتكون من نحو 35 بالونًا".

— The New York Times (@nytimes) July 7, 2020

وبحسب الصحيفة، يغطي هذا الأسطول من البالونات العائمة مساحة تقدر نحو 50 ألف كيلومتر مربع عبر المناطق الغربية والوسطى من البلاد، من ضمنها عاصمتها نيروبي، وتمكنت هذه الخدمة من توصل من توصيل 35 ألف مستخدم بالإنترنت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الشركة أنها حققت سرعة تنزيل تبلغ 18.9 ميغابايت في الثانية في شهر حزيران / يونيو، إلى جانب سرعة تحميل تصل إلى 4.74 ميغابايت في الثانية، مع وقت استجابة يصل إلى 19 ميلي ثانية.

وقد وفرت بالونات الشركة الاتصال بالإنترنت في أعقاب الكوارث، كما هو الحال في بورتوريكو في عام 2017 بعد إعصار ماريا أو في بيرو بعد الزلزال في عام 2019، لكنها لم توفر الخدمة كجزء من انتشار تجاري واسع النطاق.

وتحلق بالونات "غوغل" على ارتفاع 20 كيلومتر فوق الريف الكيني، ويمكن أن تتناوب البالونات الفردية بين توفير الاتصال بالإنترنت مباشرةً والعمل كوصلة في الشبكة المتداخلة.