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    سفن تركية في البحر المتوسط

    نريده بحيرة سلام... تركيا: وجهنا دعوة لمصر بشأن شرق المتوسط

    © AFP 2020 / DEFENCE MINISTERY PRESS SERVICE
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    قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، إن بلاده وجهت دعوة إلى اليونان ومصر من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع خرائط للطاقة في منطقة شرق المتوسط عبر تجاهل تركيا.

    وأوضح قالن في حوار مع وكالة "الأناضول" أن "تركيا وجهت دعوة إلى اليونان ومصر وليبيا وبقية جيرانها في شرق المتوسط للعمل من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، إلا أن الاتفاقية مع ليبيا كانت الأولى في هذا الاتجاه".

    وتابع "القانون البحري الدولي يوصي الأطراف بحل القضايا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما بينها عبر اتفاقيات".

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    الخارجية الأمريكية: تنقيب تركيا في شرق المتوسط غير شرعي
    وأضاف أنه "في حال وجود خلافات بشأن تلك القضايا يمكن نقلها إلى المحاكم، لكن بشكل عام يفضل حل تلك الخلافات من خلال اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأطراف".

    وأوضح أن "الاتفاقية لا تعني طرفا ثالثا بشكل مباشر، ولا تنتهك حقوق بقية الأطراف".

    وأشار إلى أن "اليونان لديها بعض الاعتراضات على الاتفاقية، وتقول إن الخط البحري (وفق الاتفاق التركي الليبي) يمر من الجرف القاري لها، لكن ادعاءات اليونان موضع جدل، إذ لا يوجد في القانون الدولي أو القانون البحري الدولي أي قواعد واضحة وقطعية في هذا الشأن، لكن كما أسلفت يمكن حل القضية عبر مفاوضات ثنائية أو ثلاثية".

    وذكر أن "بلاده رحبت باتفاق حدود الجرف القاري بين إيطاليا واليونان، رغم أن الاتفاق لا يعنيها بشكل مباشر، موضحا أن الاتفاق التركي الليبي شبيه بذلك المبرم بين إيطاليا واليونان".

    وأردف "عبر هذا الاتفاق وثقنا أن ليبيا جارتنا في المتوسط، والاتفاق سيعزز العلاقات بين تركيا وليبيا على أساس رابح رابح، وسيتم تدشين أعمال البحث والتنقيب في المنطقة عندما تنضج الظروف السياسية، وحين يتم العثور على أي ثروة سيتم تقاسم إيراداتها بشكل مشترك بين تركيا وليبيا".

    ولفت إلى إن "تركيا ترغب في أن تكون منطقة شرق المتوسط ​​بأكملها بحيرة سلام، والمبادرات التي تقصي تركيا مثل مشروع "إيست ميد" مآلها الفشل". بحسب تعبيره.

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    الكلمات الدلالية:
    البحر المتوسط, ليبيا, تركيا, مصر
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