واشنطن: قاسم سليماني من أكثر الإرهابيين دموية في العالم

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بـ"أكثر الإرهابيين في العالم دموية".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على تقرير المحققة الخاصة في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي قالت إن عملية قتل سليماني "غير قانونية".

وقالت مورغان أورتاغوس، إن تقرير الأمم المتحدة حول مقتل سليماني "تنقصه النزاهة ومغرض ويقوض حقوق الإنسان عبر إعطائه جواز مرور لللإرهابيين".

وتابعت أورتاغوس "أغنيس كالمار حاولت في تقريرها للأمم المتحدة تلميع صورة سليماني".

Reaction via @statedeptspox to @AgnesCallamard report:



“It takes a special kind of intellectual dishonesty to issue a report condemning the United States for acting in self-defense while whitewashing General Soleimani's notorious past as one of the world’s deadliest terrorists." https://t.co/7CjCGlsQ0z — Amanda Price (@amandaruthprice) July 8, 2020

وتصر أورتاغوس على أن سليماني كان "يرتكب أعمالا إرهابية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين الماضية".

وأكملت "سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف وإصابة آلاف الآخرين".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.