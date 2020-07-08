المقاتلات الفنزويلية تسقط طائرة مجهولة تحمل رقما أمريكيا... صور

أعلن الجيش الفنزويلي مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلاته أسقطت طائرة مجهولة الهوية ولكنها تحمل رقم تسجيل أمريكيا بعد اختراقها المجال الجوي لفنزويلا.

وقالت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الفنزويلية "CEOFANB"، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إن "قيادة الدفاع الجوي الفضائي الموحد رصدت ليل 8 يوليو في المجال الجوي للبلاد طائرة تحمل رقم تسجيل تابعا للولايات المتحدة وتم تحييدها وفقا للقانون من قبل طيراننا الحربي".

🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020

وأشارت القيادة إلى أن الطائرة كانت تقوم بتهريب المخدرات عبر أجواء البلاد.

ونشرت القيادة الاستراتيجية الفنزويلية صورا للطائرة المحترقة بعد لحظات من إسقاطها وعليها رقم التسجيل N339AV.

وتفيد معلومات مواقع خاصة بمراقبة حركة الطيران بأن هذا الرقم يعود إلى طائرة من طراز "Hawker 800" خاصة ونفذت قبل الحادث تحليقا في أجواء المكسيك من ولاية تولوكا إلى جزيرة كوسوميل.

وعادة لا يتم تقديم أي معلومات رسمية عن مكان الحادث والبضائع والطاقم، ولكن مثل هذه الحوادث عادة ما تكون مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

ويبلغ متوسط ​​تكلفة هذه الطائرة في السوق الثانوية 2 مليون دولار، بسعة حمولة 900 كجم.

وقبل ذلك بشهر، أبلغت وزارة الدفاع عن حادث مماثل في غرب البلاد، لطائرة تم إسقاطها كانت تستخدم من قبل تجار المخدرات.

في عام 2013، صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه تمت الموافقة على قانون يسمح بإسقاط أي طائرة من مافيا المخدرات تحلق بشكل غير قانوني فوق أراضي البلاد.