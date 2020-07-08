واشنطن ترد على قرار كوريا الشمالية بوقف المحادثات معها

رد نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون، والذي يقوم بزيارة اليوم الأربعاء إلى كوريا الجنوبية على تصريحات كوريا الشمالية بوقف المحادثات مع واشنطن.

وقال بيغون إن "واشنطن لم تطلب لقاء مع مسؤولين كوريين شماليين، و المفاوضات بين البلدين متوقفة من الأساس".

ويقوم بيغون الذي يتولى أيضاً منصب المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية بجولة لأربعة أيام بين سيول وطوكيو لمناقشة نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وأضاف بيغون للصحفيين في ختام لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي "قرأت التعليقات في الصحف التي تشير إلى أن الكوريين الشماليين غير مستعدين للقائي خلال هذه الزيارة"، موضحا أن "هذا غريب لأننا لم نطلب لقاء مع الكوريين الشماليين".

وأوضح أن "أمريكا ستكون جاهزة في أية لحظة لاستئناف المفاوضات". بحسب وكالة "فرانس برس".

وأثارت هذه الزيارة شائعات في كوريا الجنوبية تفيد أن واشنطن ترغب بإنعاش علاقاتها الدبلوماسية مع بيونغ يانغ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر، رغم تأكيد الشمال أكثر من مرة أن لا حاجة لديه في التفاوض مع الأمريكيين.

يذكر أن المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي متعثرة منذ انهيار القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير 2019 في هانوي.

وأكدت بيونغ يونغ أكثر من مرة عدم رغبتها مواصلة المحادثات مع واشنطن ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها "العدائية".